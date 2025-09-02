Liquid Mercury (MERC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00425 $ 0.00425 $ 0.00425 24-satna najniža cijena $ 0.00470277 $ 0.00470277 $ 0.00470277 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00425$ 0.00425 $ 0.00425 24-satna najviša cijena $ 0.00470277$ 0.00470277 $ 0.00470277 Najviša cijena ikada $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Najniža cijena $ 0.00101985$ 0.00101985 $ 0.00101985 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -2.20% Promjena cijene (7D) -28.67% Promjena cijene (7D) -28.67%

Liquid Mercury (MERC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00459912. Tijekom protekla 24 sata, MERCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00425 i najviše cijene $ 0.00470277, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MERC je $ 1.001, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00101985.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MERC se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -2.20% u posljednjih 24 sata i -28.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquid Mercury (MERC)

Tržišna kapitalizacija $ 9.83M$ 9.83M $ 9.83M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.59M$ 27.59M $ 27.59M Količina u optjecaju 2.14B 2.14B 2.14B Ukupna količina 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquid Mercury je $ 9.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MERC je 2.14B, s ukupnom količinom od 6000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.59M.