Liquid Mercury (MERC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00459912. Tijekom protekla 24 sata, MERCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00425 i najviše cijene $ 0.00470277, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MERC je $ 1.001, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00101985.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MERC se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -2.20% u posljednjih 24 sata i -28.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquid Mercury je $ 9.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MERC je 2.14B, s ukupnom količinom od 6000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.59M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Liquid Mercury u USD iznosila je $ -0.000103648677750334.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Liquid Mercury u USD iznosila je $ +0.0026809912.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Liquid Mercury u USD iznosila je $ +0.0003420140.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Liquid Mercury u USD iznosila je $ +0.00210912.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.000103648677750334
|-2.20%
|30 dana
|$ +0.0026809912
|+58.29%
|60 dana
|$ +0.0003420140
|+7.44%
|90 dana
|$ +0.00210912
|+84.70%
Liquid Mercury is a technology company led by Tony Saliba that delivers best-in-class institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. This platform and components meet the performance, security, and reporting standards of the most demanding traditional finance firms. The MERC is an ERC-20 utility token that can be used within the Liquid Mercury eco-system to create value for LM customers in 3 primary ways. 1. The MERC allows customers of Liquid Mercury to create discounts on their Liquid Mercury invoices via the “Discount Farming Staking Program” (see the Liquid Mercury website). Discount Farmers (the MERC holder who stakes) produce monthly discounts called “Element Tokens” (ETs) based on the number of MERCs staked. ETs produced monthly by the Discount Farmer can be applied to your invoice if you are a customer or traded for cash equivalents in a private secondary market, where Liquid Mercury customers and ET holders (non-customer MERC holders) can meet to buy/sell ETs. 2. The MERC also gives access to exclusive research/content, curated trading tools, and trading rebates for individual users. Staked MERC holders also receive a “staking reward” in the form of 10% (annually) paid in MERCs. 3. As Liquid Mercury expands its RWA presence, the MERC will play a larger role in this new expansion of tokenization.
