Liquid Loans USDL (USDL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Liquid Loans USDL (USDL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Liquid Loans USDL (USDL) Informacije Stablecoin issued from Liquid Loans, a LQTY fork. Službena web stranica: https://www.liquidloans.io/ Bijela knjiga: https://www.liquidloans.io/whitepaper Kupi USDL odmah!

Liquid Loans USDL (USDL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Liquid Loans USDL (USDL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Ukupna količina: $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Količina u optjecaju: $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Povijesni maksimum: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Povijesni minimum: $ 0.862517 $ 0.862517 $ 0.862517 Trenutna cijena: $ 0.986898 $ 0.986898 $ 0.986898 Saznajte više o cijeni Liquid Loans USDL (USDL)

Liquid Loans USDL (USDL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Liquid Loans USDL (USDL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDL tokena, istražite USDL cijenu tokena uživo!

