Liquid Loans USDL (USDL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.983173 $ 0.983173 $ 0.983173 24-satna najniža cijena $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.983173$ 0.983173 $ 0.983173 24-satna najviša cijena $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Najviša cijena ikada $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Najniža cijena $ 0.862517$ 0.862517 $ 0.862517 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) -0.34% Promjena cijene (7D) -0.65% Promjena cijene (7D) -0.65%

Liquid Loans USDL (USDL) cijena u stvarnom vremenu je $0.990805. Tijekom protekla 24 sata, USDLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.983173 i najviše cijene $ 1.009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDL je $ 1.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.862517.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDL se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -0.34% u posljednjih 24 sata i -0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquid Loans USDL (USDL)

Tržišna kapitalizacija $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Količina u optjecaju 4.49M 4.49M 4.49M Ukupna količina 4,491,128.350655916 4,491,128.350655916 4,491,128.350655916

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquid Loans USDL je $ 4.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDL je 4.49M, s ukupnom količinom od 4491128.350655916. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.48M.