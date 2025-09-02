Više o USDL

USDL Informacije o cijeni

USDL Bijela knjiga

USDL Službena web stranica

USDL Tokenomija

USDL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Liquid Loans USDL Logotip

Liquid Loans USDL Cijena (USDL)

Neuvršten

1 USDL u USD cijena uživo:

$0.997542
$0.997542$0.997542
+0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Liquid Loans USDL (USDL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:35:36 (UTC+8)

Liquid Loans USDL (USDL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.983173
$ 0.983173$ 0.983173
24-satna najniža cijena
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24-satna najviša cijena

$ 0.983173
$ 0.983173$ 0.983173

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 0.862517
$ 0.862517$ 0.862517

-0.41%

-0.34%

-0.65%

-0.65%

Liquid Loans USDL (USDL) cijena u stvarnom vremenu je $0.990805. Tijekom protekla 24 sata, USDLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.983173 i najviše cijene $ 1.009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDL je $ 1.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.862517.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDL se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -0.34% u posljednjih 24 sata i -0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquid Loans USDL (USDL)

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

--
----

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

4.49M
4.49M 4.49M

4,491,128.350655916
4,491,128.350655916 4,491,128.350655916

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquid Loans USDL je $ 4.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDL je 4.49M, s ukupnom količinom od 4491128.350655916. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.48M.

Liquid Loans USDL (USDL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Liquid Loans USDL u USD iznosila je $ -0.0034617634421411.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Liquid Loans USDL u USD iznosila je $ -0.0020931746.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Liquid Loans USDL u USD iznosila je $ -0.0063404584.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Liquid Loans USDL u USD iznosila je $ -0.0091101970211411.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0034617634421411-0.34%
30 dana$ -0.0020931746-0.21%
60 dana$ -0.0063404584-0.63%
90 dana$ -0.0091101970211411-0.91%

Što je Liquid Loans USDL (USDL)

Stablecoin issued from Liquid Loans, a LQTY fork.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Liquid Loans USDL (USDL)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Liquid Loans USDL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Liquid Loans USDL (USDL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Liquid Loans USDL (USDL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Liquid Loans USDL.

Provjerite Liquid Loans USDL predviđanje cijene sada!

USDL u lokalnim valutama

Liquid Loans USDL (USDL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Liquid Loans USDL (USDL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Liquid Loans USDL (USDL)

Koliko Liquid Loans USDL (USDL) vrijedi danas?
Cijena USDL uživo u USD je 0.990805 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDL u USD?
Trenutačna cijena USDL u USD je $ 0.990805. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Liquid Loans USDL?
Tržišna kapitalizacija za USDL je $ 4.48M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDL?
Količina u optjecaju za USDL je 4.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDL?
USDL je postigao ATH cijenu od 1.15 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDL?
USDL je vidio ATL cijenu od 0.862517 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDL?
24-satni obujam trgovanja za USDL je -- USD.
Hoće li USDL još narasti ove godine?
USDL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:35:36 (UTC+8)

Liquid Loans USDL (USDL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.