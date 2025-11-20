Liquid HYPE Yield Cijena danas

Trenutačna cijena Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) danas je $ 39.27, s promjenom od 1.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIQUIDHYPE u USD je $ 39.27 po LIQUIDHYPE.

Liquid HYPE Yield trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 21,340,956, s količinom u optjecaju od 543.46K LIQUIDHYPE. Tijekom posljednja 24 sata, LIQUIDHYPE trgovao je između $ 37.37 (niska) i $ 39.71 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 58.94, dok je rekordna najniža cijena bila $ 28.4.

U kratkoročnim performansama, LIQUIDHYPE se kretao -0.92% u posljednjem satu i -0.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Tržišna kapitalizacija $ 21.34M$ 21.34M $ 21.34M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.34M$ 21.34M $ 21.34M Količina u optjecaju 543.46K 543.46K 543.46K Ukupna količina 543,457.2990736086 543,457.2990736086 543,457.2990736086

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquid HYPE Yield je $ 21.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIQUIDHYPE je 543.46K, s ukupnom količinom od 543457.2990736086. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.34M.