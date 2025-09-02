Liquid BGT (LBGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.22 $ 2.22 $ 2.22 24-satna najniža cijena $ 2.47 $ 2.47 $ 2.47 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.22$ 2.22 $ 2.22 24-satna najviša cijena $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 Najviša cijena ikada $ 20.63$ 20.63 $ 20.63 Najniža cijena $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) -8.34% Promjena cijene (7D) -4.99% Promjena cijene (7D) -4.99%

Liquid BGT (LBGT) cijena u stvarnom vremenu je $2.26. Tijekom protekla 24 sata, LBGTtrgovalo je između najniže cijene $ 2.22 i najviše cijene $ 2.47, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LBGT je $ 20.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.59.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LBGT se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -8.34% u posljednjih 24 sata i -4.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquid BGT (LBGT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Količina u optjecaju 1.23M 1.23M 1.23M Ukupna količina 1,232,763.954145184 1,232,763.954145184 1,232,763.954145184

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquid BGT je $ 2.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LBGT je 1.23M, s ukupnom količinom od 1232763.954145184. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.79M.