Liquid BGT Cijena (LBGT)

Neuvršten

1 LBGT u USD cijena uživo:

$2.26
$2.26$2.26
-8.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Liquid BGT (LBGT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:35:29 (UTC+8)

Liquid BGT (LBGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.22
$ 2.22$ 2.22
24-satna najniža cijena
$ 2.47
$ 2.47$ 2.47
24-satna najviša cijena

$ 2.22
$ 2.22$ 2.22

$ 2.47
$ 2.47$ 2.47

$ 20.63
$ 20.63$ 20.63

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

-0.19%

-8.34%

-4.99%

-4.99%

Liquid BGT (LBGT) cijena u stvarnom vremenu je $2.26. Tijekom protekla 24 sata, LBGTtrgovalo je između najniže cijene $ 2.22 i najviše cijene $ 2.47, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LBGT je $ 20.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.59.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LBGT se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -8.34% u posljednjih 24 sata i -4.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquid BGT (LBGT)

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

--
----

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

1.23M
1.23M 1.23M

1,232,763.954145184
1,232,763.954145184 1,232,763.954145184

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquid BGT je $ 2.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LBGT je 1.23M, s ukupnom količinom od 1232763.954145184. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.79M.

Liquid BGT (LBGT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Liquid BGT u USD iznosila je $ -0.206283375773684.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Liquid BGT u USD iznosila je $ +0.6783681540.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Liquid BGT u USD iznosila je $ +0.7840970560.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Liquid BGT u USD iznosila je $ -0.756835030969161.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.206283375773684-8.34%
30 dana$ +0.6783681540+30.02%
60 dana$ +0.7840970560+34.69%
90 dana$ -0.756835030969161-25.08%

Što je Liquid BGT (LBGT)

BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT).

Liquid BGT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Liquid BGT (LBGT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Liquid BGT (LBGT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Liquid BGT.

Liquid BGT (LBGT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Liquid BGT (LBGT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LBGT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Liquid BGT (LBGT)

Koliko Liquid BGT (LBGT) vrijedi danas?
Cijena LBGT uživo u USD je 2.26 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LBGT u USD?
Trenutačna cijena LBGT u USD je $ 2.26. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Liquid BGT?
Tržišna kapitalizacija za LBGT je $ 2.79M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LBGT?
Količina u optjecaju za LBGT je 1.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LBGT?
LBGT je postigao ATH cijenu od 20.63 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LBGT?
LBGT je vidio ATL cijenu od 1.59 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LBGT?
24-satni obujam trgovanja za LBGT je -- USD.
Hoće li LBGT još narasti ove godine?
LBGT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LBGT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:35:29 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.