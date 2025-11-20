Liquid AI Cijena danas

Trenutačna cijena Liquid AI (LIQAI) danas je $ 0.00014779, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIQAI u USD je $ 0.00014779 po LIQAI.

Liquid AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,432.58, s količinom u optjecaju od 84.12M LIQAI. Tijekom posljednja 24 sata, LIQAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04366742, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00014156.

U kratkoročnim performansama, LIQAI se kretao -- u posljednjem satu i -15.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Liquid AI (LIQAI)

Tržišna kapitalizacija $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.78K$ 14.78K $ 14.78K Količina u optjecaju 84.12M 84.12M 84.12M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquid AI je $ 12.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIQAI je 84.12M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.78K.