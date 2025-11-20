Lioness Cijena danas

Trenutačna cijena Lioness (LIONESS) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIONESS u USD je -- po LIONESS.

Lioness trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,019.53, s količinom u optjecaju od 1.00B LIONESS. Tijekom posljednja 24 sata, LIONESS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, LIONESS se kretao -- u posljednjem satu i -12.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lioness (LIONESS)

Tržišna kapitalizacija $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lioness je $ 5.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIONESS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.02K.