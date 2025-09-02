Lion DAO (ROAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00000957$ 0.00000957 $ 0.00000957 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.97% Promjena cijene (1D) -2.25% Promjena cijene (7D) -3.42% Promjena cijene (7D) -3.42%

Lion DAO (ROAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROAR je $ 0.00000957, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROAR se promijenio za -0.97% u posljednjih sat vremena, -2.25% u posljednjih 24 sata i -3.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lion DAO (ROAR)

Tržišna kapitalizacija $ 539.02K$ 539.02K $ 539.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 539.02K$ 539.02K $ 539.02K Količina u optjecaju 893.24B 893.24B 893.24B Ukupna količina 893,235,193,782.0 893,235,193,782.0 893,235,193,782.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lion DAO je $ 539.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROAR je 893.24B, s ukupnom količinom od 893235193782.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 539.02K.