Linpuss (LPUSS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0005755 $ 0.0005755 $ 0.0005755 24-satna najniža cijena $ 0.00070561 $ 0.00070561 $ 0.00070561 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0005755$ 0.0005755 $ 0.0005755 24-satna najviša cijena $ 0.00070561$ 0.00070561 $ 0.00070561 Najviša cijena ikada $ 0.00210803$ 0.00210803 $ 0.00210803 Najniža cijena $ 0.00003314$ 0.00003314 $ 0.00003314 Promjena cijene (1H) +0.72% Promjena cijene (1D) +5.53% Promjena cijene (7D) +18.92% Promjena cijene (7D) +18.92%

Linpuss (LPUSS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00061438. Tijekom protekla 24 sata, LPUSStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0005755 i najviše cijene $ 0.00070561, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LPUSS je $ 0.00210803, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003314.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LPUSS se promijenio za +0.72% u posljednjih sat vremena, +5.53% u posljednjih 24 sata i +18.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Linpuss (LPUSS)

Tržišna kapitalizacija $ 614.38K$ 614.38K $ 614.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 614.38K$ 614.38K $ 614.38K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Linpuss je $ 614.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LPUSS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 614.38K.