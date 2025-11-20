Linos AI Cijena danas

Trenutačna cijena Linos AI (LNS) danas je $ 0.00003242, s promjenom od 8.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LNS u USD je $ 0.00003242 po LNS.

Linos AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,301, s količinom u optjecaju od 934.64M LNS. Tijekom posljednja 24 sata, LNS trgovao je između $ 0.00002927 (niska) i $ 0.00003296 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00055908, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002886.

U kratkoročnim performansama, LNS se kretao -0.34% u posljednjem satu i -9.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Linos AI (LNS)

Tržišna kapitalizacija $ 30.30K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.30K
Količina u optjecaju 934.64M
Ukupna količina 934,641,532.266374

