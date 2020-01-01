Linked Finance World (LFW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Linked Finance World (LFW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Linked Finance World (LFW) Informacije Linked Finance World is a community-driven platform with a suite of leading products of decentralized applications (DApps) including DEX Aggregator, Launchpad, and various earn, stake yields products. Our mission is to link blockchain networks to enhance user experience and benefits. Službena web stranica: https://lfw.fi Kupi LFW odmah!

Linked Finance World (LFW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Linked Finance World (LFW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.02K $ 15.02K $ 15.02K Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 16.49M $ 16.49M $ 16.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 182.24K $ 182.24K $ 182.24K Povijesni maksimum: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0009112 $ 0.0009112 $ 0.0009112 Saznajte više o cijeni Linked Finance World (LFW)

Linked Finance World (LFW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Linked Finance World (LFW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LFW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LFW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LFW tokena, istražite LFW cijenu tokena uživo!

LFW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LFW? Naša LFW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LFW predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!