Linked Finance World (LFW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) -29.34% Promjena cijene (7D) -29.34%

Linked Finance World (LFW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LFWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LFW je $ 3.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LFW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i -29.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Linked Finance World (LFW)

Tržišna kapitalizacija $ 14.99K$ 14.99K $ 14.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 181.82K$ 181.82K $ 181.82K Količina u optjecaju 16.49M 16.49M 16.49M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Linked Finance World je $ 14.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LFW je 16.49M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 181.82K.