Lingyan (LINGYAN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lingyan (LINGYAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lingyan (LINGYAN) Informacije $Lingyan is a meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. It aims to combine humor with innovative blockchain technology, creating a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community events. The project emphasizes inclusivity and aims to build a strong community around the token, leveraging social media and memes to enhance visibility and engagement. Službena web stranica: https://lingyan.fun/ Kupi LINGYAN odmah!

Lingyan (LINGYAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lingyan (LINGYAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.21K $ 41.21K $ 41.21K Ukupna količina: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Količina u optjecaju: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.21K $ 41.21K $ 41.21K Povijesni maksimum: $ 0.01467546 $ 0.01467546 $ 0.01467546 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Lingyan (LINGYAN)

Lingyan (LINGYAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lingyan (LINGYAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LINGYAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LINGYAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LINGYAN tokena, istražite LINGYAN cijenu tokena uživo!

LINGYAN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LINGYAN? Naša LINGYAN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LINGYAN predviđanje cijene tokena odmah!

