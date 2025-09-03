Lingyan (LINGYAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01467546$ 0.01467546 $ 0.01467546 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.55% Promjena cijene (7D) -2.59% Promjena cijene (7D) -2.59%

Lingyan (LINGYAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LINGYANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LINGYAN je $ 0.01467546, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LINGYAN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.55% u posljednjih 24 sata i -2.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lingyan (LINGYAN)

Tržišna kapitalizacija $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K Količina u optjecaju 999.36M 999.36M 999.36M Ukupna količina 999,361,665.876401 999,361,665.876401 999,361,665.876401

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lingyan je $ 41.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LINGYAN je 999.36M, s ukupnom količinom od 999361665.876401. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.56K.