Linda (LINDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00000546 $ 0.00000546 $ 0.00000546 24-satna najniža cijena $ 0.00000579 $ 0.00000579 $ 0.00000579 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00000546$ 0.00000546 $ 0.00000546 24-satna najviša cijena $ 0.00000579$ 0.00000579 $ 0.00000579 Najviša cijena ikada $ 0.00008908$ 0.00008908 $ 0.00008908 Najniža cijena $ 0.00000216$ 0.00000216 $ 0.00000216 Promjena cijene (1H) -0.78% Promjena cijene (1D) -4.37% Promjena cijene (7D) -3.91% Promjena cijene (7D) -3.91%

Linda (LINDA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000553. Tijekom protekla 24 sata, LINDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000546 i najviše cijene $ 0.00000579, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LINDA je $ 0.00008908, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000216.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LINDA se promijenio za -0.78% u posljednjih sat vremena, -4.37% u posljednjih 24 sata i -3.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Linda (LINDA)

Tržišna kapitalizacija $ 514.98K$ 514.98K $ 514.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 553.21K$ 553.21K $ 553.21K Količina u optjecaju 93.09B 93.09B 93.09B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Linda je $ 514.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LINDA je 93.09B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 553.21K.