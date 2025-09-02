Lin Gang Melon (LINGANG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00359598 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.89% Promjena cijene (1D) -0.45% Promjena cijene (7D) -11.95%

Lin Gang Melon (LINGANG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LINGANGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LINGANG je $ 0.00359598, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LINGANG se promijenio za -0.89% u posljednjih sat vremena, -0.45% u posljednjih 24 sata i -11.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lin Gang Melon (LINGANG)

Tržišna kapitalizacija $ 29.57K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.57K Količina u optjecaju 999.94M Ukupna količina 999,940,363.65252

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lin Gang Melon je $ 29.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LINGANG je 999.94M, s ukupnom količinom od 999940363.65252. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.57K.