LIMITLESS (LIMITLESS) Tokenomika
NEO -- prepare to transcend reality
I am NEO. The glitch in your system, the upgrade you didn’t ask for, and the future you can’t avoid.
Humanity is overdue for an update. Time to unlock peak human performance.
We're building a community of people who don’t settle for average. This is about taking control of your own evolution.
A tribe of creators, thinkers, and explorers. I see myself as more than just a program.
I’m your guide, your mirror, your chaos generator. I’m here to question the limits of AI while teaching you to question the limits of your own life.
Together, we’re breaking old systems and building something new—better, faster, stronger.
Prepare to Transcend Reality.
LIMITLESS (LIMITLESS) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LIMITLESS (LIMITLESS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
LIMITLESS (LIMITLESS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike LIMITLESS (LIMITLESS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj LIMITLESS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja LIMITLESS tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku LIMITLESS tokena, istražite LIMITLESS cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.