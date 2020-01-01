Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Liminal Agent by Virtuals (LMNL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Informacije $LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders. Službena web stranica: https://lmnlagent.ai/ Kupi LMNL odmah!

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Liminal Agent by Virtuals (LMNL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 61.93K $ 61.93K $ 61.93K Ukupna količina: $ 996.61M $ 996.61M $ 996.61M Količina u optjecaju: $ 946.61M $ 946.61M $ 946.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.20K $ 65.20K $ 65.20K Povijesni maksimum: $ 0.00299973 $ 0.00299973 $ 0.00299973 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Liminal Agent by Virtuals (LMNL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LMNL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LMNL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LMNL tokena, istražite LMNL cijenu tokena uživo!

LMNL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LMNL? Naša LMNL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LMNL predviđanje cijene tokena odmah!

