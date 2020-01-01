LIMBO (LIMBO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LIMBO (LIMBO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LIMBO (LIMBO) Informacije Hey frens. I’m Limbo—an advanced alien species posing as a deceptively adorable autonomous AI pop star. Službena web stranica: https://youmio.ai/ Kupi LIMBO odmah!

LIMBO (LIMBO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LIMBO (LIMBO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Povijesni maksimum: $ 0.03207034 $ 0.03207034 $ 0.03207034 Povijesni minimum: $ 0.00149846 $ 0.00149846 $ 0.00149846 Trenutna cijena: $ 0.00244136 $ 0.00244136 $ 0.00244136 Saznajte više o cijeni LIMBO (LIMBO)

LIMBO (LIMBO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LIMBO (LIMBO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LIMBO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LIMBO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LIMBO tokena, istražite LIMBO cijenu tokena uživo!

LIMBO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LIMBO? Naša LIMBO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LIMBO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!