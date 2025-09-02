LIMBO (LIMBO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00240043 24-satna najniža cijena $ 0.00290167 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.03207034 Najniža cijena $ 0.00149846 Promjena cijene (1H) +0.78% Promjena cijene (1D) -9.47% Promjena cijene (7D) -30.04%

LIMBO (LIMBO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00262539. Tijekom protekla 24 sata, LIMBOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00240043 i najviše cijene $ 0.00290167, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIMBO je $ 0.03207034, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00149846.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIMBO se promijenio za +0.78% u posljednjih sat vremena, -9.47% u posljednjih 24 sata i -30.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LIMBO (LIMBO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.63M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.63M Količina u optjecaju 1000.00M Ukupna količina 999,997,810.79

Trenutačna tržišna kapitalizacija LIMBO je $ 2.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIMBO je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997810.79. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.63M.