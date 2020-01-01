Lillo AI ($LILLO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lillo AI ($LILLO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lillo AI ($LILLO) Informacije Lillo is a cutting-edge AI Agent framework that empowers anyone to create and deploy a personalized AI Agent on Telegram. Customize your AI Agent's appearance, personality, and unique traits to align with your vision. Your agent will receive constant upgrades with new functionality and data sources. Lillo is free to use and seamlessly integrates with over 20 advanced language models, continually evolving to deliver optimal performance. Whether you're looking to spark growth and engagement in your Telegram community or simply want a fun, interactive companion, Lillo delivers real-time data and accurate information to meet your needs. Službena web stranica: https://www.lillo.ai/ Kupi $LILLO odmah!

Lillo AI ($LILLO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lillo AI ($LILLO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.42K Ukupna količina: $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 999.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.42K Povijesni maksimum: $ 0.00345204 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0 Saznajte više o cijeni Lillo AI ($LILLO)

Lillo AI ($LILLO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lillo AI ($LILLO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $LILLO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $LILLO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $LILLO tokena, istražite $LILLO cijenu tokena uživo!

$LILLO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $LILLO? Naša $LILLO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $LILLO predviđanje cijene tokena odmah!

