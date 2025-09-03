Lillo AI ($LILLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00345204$ 0.00345204 $ 0.00345204 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) -0.84% Promjena cijene (7D) +9.93% Promjena cijene (7D) +9.93%

Lillo AI ($LILLO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $LILLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $LILLO je $ 0.00345204, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $LILLO se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -0.84% u posljednjih 24 sata i +9.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lillo AI ($LILLO)

Tržišna kapitalizacija $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,984,124.941188 999,984,124.941188 999,984,124.941188

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lillo AI je $ 13.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $LILLO je 999.98M, s ukupnom količinom od 999984124.941188. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.32K.