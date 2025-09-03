lilcat (LILCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00186612$ 0.00186612 $ 0.00186612 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -7.24% Promjena cijene (7D) -7.24%

lilcat (LILCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LILCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LILCAT je $ 0.00186612, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LILCAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu lilcat (LILCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,974,640.0 999,974,640.0 999,974,640.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija lilcat je $ 14.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LILCAT je 999.97M, s ukupnom količinom od 999974640.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.28K.