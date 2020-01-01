LilAI (LILAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LilAI (LILAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LilAI (LILAI) Informacije What is the project about? LilAI is on a mission to revolutionize community management by leveraging the power of artificial intelligence. Our vision is to create a future where managing communities is seamless and communities thrive, powered by the cutting-edge technology of LilAI. We believe that the collective imagination, energy, and passion of our users will fuel this revolution. What makes your project unique? LilAI will deliver an intuitive, efficient, and effective solution for Telegram and Discord that will help communities thrive. Our platform will offer several key features, including: Answering questions about the project and roadmap based on machine learning Ensuring compliance with community guidelines Tracking positive contributions from community members for possible future rewards Allowing for admin-controlled tone calibration (e.g. hype, enthusiasm, sarcasm) Combating FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) Using daily/monthly analysis to generate visual memes for the community to share Making suggestions for community-led marketing campaigns What’s next for your project? Any start up in crypto knows that the community becomes the heart and core of the project. Hiring multiple community managers with experience to cover all time zones can become an expensive quest. Beside cryptocurrencies projects, LilAI aim to find its utility in any business which requires community management. What can your token be used for? Every community that utilizes LilAI must market-purchase $lilAI at market value, with the quantity dependent on the community size. This will be locked for the duration of their contract. In addition, the project must give the LilAI Treasury $5000 of their native token. If the token doubles in value while in the custody of LilAI, $5000 will be sold to market-buy $LilAI and locked in the project Treasury. This will continue every iterative 2x of the token value. Službena web stranica: https://lilai.co Bijela knjiga: https://lilai.co/lilai_whitepaper.pdf Kupi LILAI odmah!

LilAI (LILAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LilAI (LILAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 619.19K $ 619.19K $ 619.19K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 715.78M $ 715.78M $ 715.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 865.05K $ 865.05K $ 865.05K Povijesni maksimum: $ 0.0116708 $ 0.0116708 $ 0.0116708 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00086505 $ 0.00086505 $ 0.00086505 Saznajte više o cijeni LilAI (LILAI)

LilAI (LILAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LilAI (LILAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LILAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LILAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LILAI tokena, istražite LILAI cijenu tokena uživo!

