LilAI Logotip

LilAI Cijena (LILAI)

Neuvršten

1 LILAI u USD cijena uživo:

$0.00082608
$0.00082608$0.00082608
+4.50%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena LilAI (LILAI)
LilAI (LILAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0116708
$ 0.0116708$ 0.0116708

$ 0
$ 0$ 0

-1.19%

+4.56%

+1.34%

+1.34%

LilAI (LILAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LILAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LILAI je $ 0.0116708, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LILAI se promijenio za -1.19% u posljednjih sat vremena, +4.56% u posljednjih 24 sata i +1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LilAI (LILAI)

$ 593.07K
$ 593.07K$ 593.07K

--
----

$ 828.55K
$ 828.55K$ 828.55K

715.78M
715.78M 715.78M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LilAI je $ 593.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LILAI je 715.78M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 828.55K.

LilAI (LILAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LilAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LilAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LilAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LilAI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.56%
30 dana$ 0+11.94%
60 dana$ 0+1.40%
90 dana$ 0--

Što je LilAI (LILAI)

What is the project about? LilAI is on a mission to revolutionize community management by leveraging the power of artificial intelligence. Our vision is to create a future where managing communities is seamless and communities thrive, powered by the cutting-edge technology of LilAI. We believe that the collective imagination, energy, and passion of our users will fuel this revolution. What makes your project unique? LilAI will deliver an intuitive, efficient, and effective solution for Telegram and Discord that will help communities thrive. Our platform will offer several key features, including: Answering questions about the project and roadmap based on machine learning Ensuring compliance with community guidelines Tracking positive contributions from community members for possible future rewards Allowing for admin-controlled tone calibration (e.g. hype, enthusiasm, sarcasm) Combating FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) Using daily/monthly analysis to generate visual memes for the community to share Making suggestions for community-led marketing campaigns What’s next for your project? Any start up in crypto knows that the community becomes the heart and core of the project. Hiring multiple community managers with experience to cover all time zones can become an expensive quest. Beside cryptocurrencies projects, LilAI aim to find its utility in any business which requires community management. What can your token be used for? Every community that utilizes LilAI must market-purchase $lilAI at market value, with the quantity dependent on the community size. This will be locked for the duration of their contract. In addition, the project must give the LilAI Treasury $5000 of their native token. If the token doubles in value while in the custody of LilAI, $5000 will be sold to market-buy $LilAI and locked in the project Treasury. This will continue every iterative 2x of the token value.

LilAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LilAI (LILAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LilAI (LILAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LilAI.

Provjerite LilAI predviđanje cijene sada!

LILAI u lokalnim valutama

LilAI (LILAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LilAI (LILAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LILAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LilAI (LILAI)

Koliko LilAI (LILAI) vrijedi danas?
Cijena LILAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LILAI u USD?
Trenutačna cijena LILAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LilAI?
Tržišna kapitalizacija za LILAI je $ 593.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LILAI?
Količina u optjecaju za LILAI je 715.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LILAI?
LILAI je postigao ATH cijenu od 0.0116708 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LILAI?
LILAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LILAI?
24-satni obujam trgovanja za LILAI je -- USD.
Hoće li LILAI još narasti ove godine?
LILAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LILAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
