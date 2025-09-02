LilAI (LILAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0116708$ 0.0116708 $ 0.0116708 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.19% Promjena cijene (1D) +4.56% Promjena cijene (7D) +1.34% Promjena cijene (7D) +1.34%

LilAI (LILAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LILAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LILAI je $ 0.0116708, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LILAI se promijenio za -1.19% u posljednjih sat vremena, +4.56% u posljednjih 24 sata i +1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LilAI (LILAI)

Tržišna kapitalizacija $ 593.07K$ 593.07K $ 593.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 828.55K$ 828.55K $ 828.55K Količina u optjecaju 715.78M 715.78M 715.78M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LilAI je $ 593.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LILAI je 715.78M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 828.55K.