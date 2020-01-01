Lil Pump (LILPUMP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lil Pump (LILPUMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lil Pump (LILPUMP) Informacije $LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump! Službena web stranica: http://www.lilpump.fun/ Kupi LILPUMP odmah!

Lil Pump (LILPUMP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lil Pump (LILPUMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 69.65K $ 69.65K $ 69.65K Ukupna količina: $ 989.91M $ 989.91M $ 989.91M Količina u optjecaju: $ 989.91M $ 989.91M $ 989.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 69.65K $ 69.65K $ 69.65K Povijesni maksimum: $ 0.00225948 $ 0.00225948 $ 0.00225948 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Lil Pump (LILPUMP)

Lil Pump (LILPUMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lil Pump (LILPUMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LILPUMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LILPUMP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LILPUMP tokena, istražite LILPUMP cijenu tokena uživo!

LILPUMP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LILPUMP? Naša LILPUMP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LILPUMP predviđanje cijene tokena odmah!

