Lil Pump (LILPUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00225948$ 0.00225948 $ 0.00225948 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.48% Promjena cijene (1D) +1.14% Promjena cijene (7D) +6.61% Promjena cijene (7D) +6.61%

Lil Pump (LILPUMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LILPUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LILPUMP je $ 0.00225948, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LILPUMP se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, +1.14% u posljednjih 24 sata i +6.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lil Pump (LILPUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 70.79K$ 70.79K $ 70.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.79K$ 70.79K $ 70.79K Količina u optjecaju 989.91M 989.91M 989.91M Ukupna količina 989,907,593.0 989,907,593.0 989,907,593.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lil Pump je $ 70.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LILPUMP je 989.91M, s ukupnom količinom od 989907593.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.79K.