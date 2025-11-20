Lil Frog Cijena danas

Trenutačna cijena Lil Frog (LILFROG) danas je $ 0.00001071, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LILFROG u USD je $ 0.00001071 po LILFROG.

Lil Frog trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,714.98, s količinom u optjecaju od 1.00B LILFROG. Tijekom posljednja 24 sata, LILFROG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0158498, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000408.

U kratkoročnim performansama, LILFROG se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lil Frog (LILFROG)

Tržišna kapitalizacija $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

