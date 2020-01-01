LIL BUB (BUB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LIL BUB (BUB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LIL BUB (BUB) Informacije Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB’s charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact. Službena web stranica: https://lilbub.world/ Kupi BUB odmah!

LIL BUB (BUB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LIL BUB (BUB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.55K $ 12.55K $ 12.55K Ukupna količina: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Količina u optjecaju: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.55K $ 12.55K $ 12.55K Povijesni maksimum: $ 0.04253922 $ 0.04253922 $ 0.04253922 Povijesni minimum: $ 0.00000507 $ 0.00000507 $ 0.00000507 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni LIL BUB (BUB)

LIL BUB (BUB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LIL BUB (BUB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUB tokena, istražite BUB cijenu tokena uživo!

