LIL BUB (BUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001213 $ 0.00001213 $ 0.00001213 24-satna najniža cijena $ 0.00001257 $ 0.00001257 $ 0.00001257 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001213$ 0.00001213 $ 0.00001213 24-satna najviša cijena $ 0.00001257$ 0.00001257 $ 0.00001257 Najviša cijena ikada $ 0.04253922$ 0.04253922 $ 0.04253922 Najniža cijena $ 0.00000507$ 0.00000507 $ 0.00000507 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.76% Promjena cijene (7D) +7.94% Promjena cijene (7D) +7.94%

LIL BUB (BUB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001256. Tijekom protekla 24 sata, BUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001213 i najviše cijene $ 0.00001257, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUB je $ 0.04253922, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000507.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +7.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LIL BUB (BUB)

Tržišna kapitalizacija $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Količina u optjecaju 999.86M 999.86M 999.86M Ukupna količina 999,861,600.23 999,861,600.23 999,861,600.23

Trenutačna tržišna kapitalizacija LIL BUB je $ 12.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUB je 999.86M, s ukupnom količinom od 999861600.23. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.55K.