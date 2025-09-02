Lil Brett (LILB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00393158$ 0.00393158 $ 0.00393158 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.90% Promjena cijene (1D) +0.67% Promjena cijene (7D) -11.15% Promjena cijene (7D) -11.15%

Lil Brett (LILB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LILBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LILB je $ 0.00393158, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LILB se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, +0.67% u posljednjih 24 sata i -11.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lil Brett (LILB)

Tržišna kapitalizacija $ 110.64K$ 110.64K $ 110.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 110.64K$ 110.64K $ 110.64K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lil Brett je $ 110.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LILB je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 110.64K.