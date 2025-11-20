Light Speed Cat Cijena danas

Trenutačna cijena Light Speed Cat (LSCAT) danas je $ 0.00038144, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LSCAT u USD je $ 0.00038144 po LSCAT.

Light Speed Cat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,186, s količinom u optjecaju od 79.14M LSCAT. Tijekom posljednja 24 sata, LSCAT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00171341, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00036079.

U kratkoročnim performansama, LSCAT se kretao -- u posljednjem satu i -0.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Light Speed Cat (LSCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 30.19K$ 30.19K $ 30.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.19K$ 30.19K $ 30.19K Količina u optjecaju 79.14M 79.14M 79.14M Ukupna količina 79,135,386.92167859 79,135,386.92167859 79,135,386.92167859

Trenutačna tržišna kapitalizacija Light Speed Cat je $ 30.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LSCAT je 79.14M, s ukupnom količinom od 79135386.92167859. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.19K.