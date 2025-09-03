Lifty (LQT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00123899 24-satna najviša cijena $ 0.00125371 Najviša cijena ikada $ 1.51 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.37% Promjena cijene (7D) +2.08%

Lifty (LQT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00125254. Tijekom protekla 24 sata, LQTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00123899 i najviše cijene $ 0.00125371, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LQT je $ 1.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LQT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i +2.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lifty (LQT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.51 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 62.63K Količina u optjecaju 404.00 Ukupna količina 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lifty je $ 0.51, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LQT je 404.00, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.63K.