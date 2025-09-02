Lift Dollar (USDL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.998409 $ 0.998409 $ 0.998409 24-satna najniža cijena $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.998409$ 0.998409 $ 0.998409 24-satna najviša cijena $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Najviša cijena ikada $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Najniža cijena $ 0.911731$ 0.911731 $ 0.911731 Promjena cijene (1H) +0.27% Promjena cijene (1D) +0.21% Promjena cijene (7D) +0.24% Promjena cijene (7D) +0.24%

Lift Dollar (USDL) cijena u stvarnom vremenu je $1.002. Tijekom protekla 24 sata, USDLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998409 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDL je $ 1.028, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.911731.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDL se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lift Dollar (USDL)

Tržišna kapitalizacija $ 53.93M$ 53.93M $ 53.93M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.93M$ 53.93M $ 53.93M Količina u optjecaju 53.86M 53.86M 53.86M Ukupna količina 53,863,930.39771171 53,863,930.39771171 53,863,930.39771171

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lift Dollar je $ 53.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDL je 53.86M, s ukupnom količinom od 53863930.39771171. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.93M.