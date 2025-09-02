Više o USDL

Lift Dollar Cijena (USDL)

1 USDL u USD cijena uživo:

$1.001
$1.001
+0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Lift Dollar (USDL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:25:06 (UTC+8)

Lift Dollar (USDL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.998409
$ 0.998409
24-satna najniža cijena
$ 1.001
$ 1.001
24-satna najviša cijena

$ 0.998409
$ 0.998409

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.028
$ 1.028

$ 0.911731
$ 0.911731

+0.27%

+0.21%

+0.24%

+0.24%

Lift Dollar (USDL) cijena u stvarnom vremenu je $1.002. Tijekom protekla 24 sata, USDLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998409 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDL je $ 1.028, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.911731.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDL se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lift Dollar (USDL)

$ 53.93M
$ 53.93M

--
--

$ 53.93M
$ 53.93M

53.86M
53.86M

53,863,930.39771171
53,863,930.39771171

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lift Dollar je $ 53.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDL je 53.86M, s ukupnom količinom od 53863930.39771171. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.93M.

Lift Dollar (USDL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lift Dollar u USD iznosila je $ +0.00212976.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lift Dollar u USD iznosila je $ +0.0051539874.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lift Dollar u USD iznosila je $ +0.0022983876.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lift Dollar u USD iznosila je $ +0.0019299200881338.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00212976+0.21%
30 dana$ +0.0051539874+0.51%
60 dana$ +0.0022983876+0.23%
90 dana$ +0.0019299200881338+0.19%

Što je Lift Dollar (USDL)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Lift Dollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lift Dollar (USDL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lift Dollar (USDL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lift Dollar.

Provjerite Lift Dollar predviđanje cijene sada!

USDL u lokalnim valutama

Lift Dollar (USDL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lift Dollar (USDL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lift Dollar (USDL)

Koliko Lift Dollar (USDL) vrijedi danas?
Cijena USDL uživo u USD je 1.002 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDL u USD?
Trenutačna cijena USDL u USD je $ 1.002. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lift Dollar?
Tržišna kapitalizacija za USDL je $ 53.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDL?
Količina u optjecaju za USDL je 53.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDL?
USDL je postigao ATH cijenu od 1.028 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDL?
USDL je vidio ATL cijenu od 0.911731 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDL?
24-satni obujam trgovanja za USDL je -- USD.
Hoće li USDL još narasti ove godine?
USDL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Lift Dollar (USDL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

