LIFI Cijena danas

Trenutačna cijena LIFI (LIFI) danas je $ 0.00175642, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIFI u USD je $ 0.00175642 po LIFI.

LIFI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,173.17, s količinom u optjecaju od 7.50M LIFI. Tijekom posljednja 24 sata, LIFI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03303058, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00171044.

U kratkoročnim performansama, LIFI se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LIFI (LIFI)

Tržišna kapitalizacija $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K Količina u optjecaju 7.50M 7.50M 7.50M Ukupna količina 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LIFI je $ 13.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIFI je 7.50M, s ukupnom količinom od 7500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.17K.