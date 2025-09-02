Lifeform Cijena (LFT)
Lifeform (LFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00606579. Tijekom protekla 24 sata, LFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00599448 i najviše cijene $ 0.00609211, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LFT je $ 0.582687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00544481.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LFT se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.83% u posljednjih 24 sata i -5.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Lifeform je $ 3.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LFT je 615.74M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.07M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lifeform u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lifeform u USD iznosila je $ -0.0014499567.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lifeform u USD iznosila je $ -0.0024376893.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lifeform u USD iznosila je $ -0.007097045398629174.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+0.83%
|30 dana
|$ -0.0014499567
|-23.90%
|60 dana
|$ -0.0024376893
|-40.18%
|90 dana
|$ -0.007097045398629174
|-53.91%
Lifeform, a pioneering provider of decentralized digital identity solutions, empowers individuals to securely and seamlessly navigate the digital realm. With a vision of inclusivity, Lifeform aims to facilitate the integration of the next billion users into the web3 revolution. At the forefront of innovation, Lifeform introduces hyper-realistic 3D virtual human avatars as NFT-based digital identities. These avatars are accessible across both web3 and traditional web2 platforms, offering users a unique and engaging identity experience. With the user-friendly Virtual Human Editor tool and cross-blockchain NFT storage, Lifeform ensures a smooth and intuitive process for creating and managing digital identities. One of Lifeform's groundbreaking developments is the creation of the Universal Domain, which provides domain names with the .btc suffix. This innovation simplifies authentication and positioning in blockchain networks, granting users complete control over their identity information. Leveraging the robust network of Bitcoin, Lifeform ensures global recognition and usability, thereby enhancing security in digital identity management. Backed by industry leaders such as Binance Labs and IDG Capital, Lifeform stands as a driving force in shaping the future of digital identity and web3 technology. With a commitment to innovation and inclusivity, Lifeform strives to revolutionize the way individuals interact and transact in the digital world.
Razumijevanje tokenomike Lifeform (LFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.