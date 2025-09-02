Više o LFT

Lifeform Logotip

Lifeform Cijena (LFT)

Neuvršten

1 LFT u USD cijena uživo:

$0.00606681
$0.00606681
+0.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Lifeform (LFT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:35:11 (UTC+8)

Lifeform (LFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00599448
$ 0.00599448
24-satna najniža cijena
$ 0.00609211
$ 0.00609211
24-satna najviša cijena

$ 0.00599448
$ 0.00599448

$ 0.00609211
$ 0.00609211

$ 0.582687
$ 0.582687

$ 0.00544481
$ 0.00544481

+0.02%

+0.83%

-5.41%

-5.41%

Lifeform (LFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00606579. Tijekom protekla 24 sata, LFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00599448 i najviše cijene $ 0.00609211, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LFT je $ 0.582687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00544481.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LFT se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.83% u posljednjih 24 sata i -5.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lifeform (LFT)

$ 3.74M
$ 3.74M

--
--

$ 6.07M
$ 6.07M

615.74M
615.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lifeform je $ 3.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LFT je 615.74M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.07M.

Lifeform (LFT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lifeform u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lifeform u USD iznosila je $ -0.0014499567.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lifeform u USD iznosila je $ -0.0024376893.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lifeform u USD iznosila je $ -0.007097045398629174.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.83%
30 dana$ -0.0014499567-23.90%
60 dana$ -0.0024376893-40.18%
90 dana$ -0.007097045398629174-53.91%

Što je Lifeform (LFT)

Lifeform, a pioneering provider of decentralized digital identity solutions, empowers individuals to securely and seamlessly navigate the digital realm. With a vision of inclusivity, Lifeform aims to facilitate the integration of the next billion users into the web3 revolution. At the forefront of innovation, Lifeform introduces hyper-realistic 3D virtual human avatars as NFT-based digital identities. These avatars are accessible across both web3 and traditional web2 platforms, offering users a unique and engaging identity experience. With the user-friendly Virtual Human Editor tool and cross-blockchain NFT storage, Lifeform ensures a smooth and intuitive process for creating and managing digital identities. One of Lifeform's groundbreaking developments is the creation of the Universal Domain, which provides domain names with the .btc suffix. This innovation simplifies authentication and positioning in blockchain networks, granting users complete control over their identity information. Leveraging the robust network of Bitcoin, Lifeform ensures global recognition and usability, thereby enhancing security in digital identity management. Backed by industry leaders such as Binance Labs and IDG Capital, Lifeform stands as a driving force in shaping the future of digital identity and web3 technology. With a commitment to innovation and inclusivity, Lifeform strives to revolutionize the way individuals interact and transact in the digital world.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Lifeform Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lifeform (LFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lifeform (LFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lifeform.

Provjerite Lifeform predviđanje cijene sada!

LFT u lokalnim valutama

Lifeform (LFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lifeform (LFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lifeform (LFT)

Koliko Lifeform (LFT) vrijedi danas?
Cijena LFT uživo u USD je 0.00606579 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LFT u USD?
Trenutačna cijena LFT u USD je $ 0.00606579. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lifeform?
Tržišna kapitalizacija za LFT je $ 3.74M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LFT?
Količina u optjecaju za LFT je 615.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LFT?
LFT je postigao ATH cijenu od 0.582687 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LFT?
LFT je vidio ATL cijenu od 0.00544481 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LFT?
24-satni obujam trgovanja za LFT je -- USD.
Hoće li LFT još narasti ove godine?
LFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:35:11 (UTC+8)

