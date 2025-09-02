Lifeform (LFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00599448 $ 0.00599448 $ 0.00599448 24-satna najniža cijena $ 0.00609211 $ 0.00609211 $ 0.00609211 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00599448$ 0.00599448 $ 0.00599448 24-satna najviša cijena $ 0.00609211$ 0.00609211 $ 0.00609211 Najviša cijena ikada $ 0.582687$ 0.582687 $ 0.582687 Najniža cijena $ 0.00544481$ 0.00544481 $ 0.00544481 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.83% Promjena cijene (7D) -5.41% Promjena cijene (7D) -5.41%

Lifeform (LFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00606579. Tijekom protekla 24 sata, LFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00599448 i najviše cijene $ 0.00609211, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LFT je $ 0.582687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00544481.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LFT se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.83% u posljednjih 24 sata i -5.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lifeform (LFT)

Tržišna kapitalizacija $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M Količina u optjecaju 615.74M 615.74M 615.74M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lifeform je $ 3.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LFT je 615.74M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.07M.