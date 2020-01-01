lifedog (LFDOG) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u lifedog (LFDOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
lifedog (LFDOG) Informacije

LIFEDOG – The King of All Dog Coins

LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory.

Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both.

A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon.

KEY FEATURES

Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT

Fairlaunch

No MM,

No VCs

Huge celebrity support

Službena web stranica:
https://www.lifedog.xyz/

lifedog (LFDOG) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za lifedog (LFDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 25.61K
Ukupna količina:
$ 952.00M
Količina u optjecaju:
$ 952.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 25.61K
Povijesni maksimum:
$ 0.04671619
Povijesni minimum:
$ 0.00000496
Trenutna cijena:
$ 0
lifedog (LFDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike lifedog (LFDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LFDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LFDOG tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LFDOG tokena, istražite LFDOG cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.