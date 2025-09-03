lifedog (LFDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04671619$ 0.04671619 $ 0.04671619 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.18% Promjena cijene (1D) -2.82% Promjena cijene (7D) -4.85% Promjena cijene (7D) -4.85%

lifedog (LFDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LFDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LFDOG je $ 0.04671619, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LFDOG se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, -2.82% u posljednjih 24 sata i -4.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu lifedog (LFDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 25.44K$ 25.44K $ 25.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.44K$ 25.44K $ 25.44K Količina u optjecaju 952.00M 952.00M 952.00M Ukupna količina 951,999,999.9999999 951,999,999.9999999 951,999,999.9999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija lifedog je $ 25.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LFDOG je 952.00M, s ukupnom količinom od 951999999.9999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.44K.