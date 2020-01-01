life changing pill (PILL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u life changing pill (PILL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

life changing pill (PILL) Informacije Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space. Službena web stranica: https://pill.fun/ Kupi PILL odmah!

life changing pill (PILL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za life changing pill (PILL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 791.40K $ 791.40K $ 791.40K Ukupna količina: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Količina u optjecaju: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 791.40K $ 791.40K $ 791.40K Povijesni maksimum: $ 0.00554118 $ 0.00554118 $ 0.00554118 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00079186 $ 0.00079186 $ 0.00079186 Saznajte više o cijeni life changing pill (PILL)

life changing pill (PILL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike life changing pill (PILL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PILL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PILL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PILL tokena, istražite PILL cijenu tokena uživo!

PILL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PILL? Naša PILL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PILL predviđanje cijene tokena odmah!

