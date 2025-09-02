life changing pill (PILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00554118$ 0.00554118 $ 0.00554118 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -12.22% Promjena cijene (7D) +19.83% Promjena cijene (7D) +19.83%

life changing pill (PILL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PILLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PILL je $ 0.00554118, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PILL se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -12.22% u posljednjih 24 sata i +19.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu life changing pill (PILL)

Tržišna kapitalizacija $ 749.39K$ 749.39K $ 749.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 749.39K$ 749.39K $ 749.39K Količina u optjecaju 999.35M 999.35M 999.35M Ukupna količina 999,345,595.848206 999,345,595.848206 999,345,595.848206

Trenutačna tržišna kapitalizacija life changing pill je $ 749.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PILL je 999.35M, s ukupnom količinom od 999345595.848206. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 749.39K.