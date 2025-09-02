Više o STSOL

Lido Staked SOL Cijena (STSOL)

1 STSOL u USD cijena uživo:

$246.03
$246.03$246.03
-0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Lido Staked SOL (STSOL)
Lido Staked SOL (STSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 235.77
$ 235.77$ 235.77
24-satna najniža cijena
$ 247.69
$ 247.69$ 247.69
24-satna najviša cijena

$ 235.77
$ 235.77$ 235.77

$ 247.69
$ 247.69$ 247.69

$ 350.04
$ 350.04$ 350.04

$ 8.65
$ 8.65$ 8.65

-0.05%

-0.12%

+7.32%

+7.32%

Lido Staked SOL (STSOL) cijena u stvarnom vremenu je $246.03. Tijekom protekla 24 sata, STSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 235.77 i najviše cijene $ 247.69, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STSOL je $ 350.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 8.65.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STSOL se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i +7.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lido Staked SOL (STSOL)

$ 26.12M
$ 26.12M$ 26.12M

--
----

$ 26.12M
$ 26.12M$ 26.12M

106.16K
106.16K 106.16K

106,156.16
106,156.16 106,156.16

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lido Staked SOL je $ 26.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STSOL je 106.16K, s ukupnom količinom od 106156.16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.12M.

Lido Staked SOL (STSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lido Staked SOL u USD iznosila je $ -0.3051554289144.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lido Staked SOL u USD iznosila je $ +64.3510409310.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lido Staked SOL u USD iznosila je $ +81.6680593050.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lido Staked SOL u USD iznosila je $ +56.05809849609466.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.3051554289144-0.12%
30 dana$ +64.3510409310+26.16%
60 dana$ +81.6680593050+33.19%
90 dana$ +56.05809849609466+29.51%

Što je Lido Staked SOL (STSOL)

‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.

Resurs Lido Staked SOL (STSOL)

Službena web-stranica

Lido Staked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lido Staked SOL (STSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lido Staked SOL (STSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lido Staked SOL.

STSOL u lokalnim valutama

Lido Staked SOL (STSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lido Staked SOL (STSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lido Staked SOL (STSOL)

Koliko Lido Staked SOL (STSOL) vrijedi danas?
Cijena STSOL uživo u USD je 246.03 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STSOL u USD?
Trenutačna cijena STSOL u USD je $ 246.03. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lido Staked SOL?
Tržišna kapitalizacija za STSOL je $ 26.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STSOL?
Količina u optjecaju za STSOL je 106.16K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STSOL?
STSOL je postigao ATH cijenu od 350.04 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STSOL?
STSOL je vidio ATL cijenu od 8.65 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STSOL?
24-satni obujam trgovanja za STSOL je -- USD.
Hoće li STSOL još narasti ove godine?
STSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
