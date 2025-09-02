Lido Staked SOL (STSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 235.77 $ 235.77 $ 235.77 24-satna najniža cijena $ 247.69 $ 247.69 $ 247.69 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 235.77$ 235.77 $ 235.77 24-satna najviša cijena $ 247.69$ 247.69 $ 247.69 Najviša cijena ikada $ 350.04$ 350.04 $ 350.04 Najniža cijena $ 8.65$ 8.65 $ 8.65 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) -0.12% Promjena cijene (7D) +7.32% Promjena cijene (7D) +7.32%

Lido Staked SOL (STSOL) cijena u stvarnom vremenu je $246.03. Tijekom protekla 24 sata, STSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 235.77 i najviše cijene $ 247.69, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STSOL je $ 350.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 8.65.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STSOL se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i +7.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lido Staked SOL (STSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 26.12M$ 26.12M $ 26.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.12M$ 26.12M $ 26.12M Količina u optjecaju 106.16K 106.16K 106.16K Ukupna količina 106,156.16 106,156.16 106,156.16

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lido Staked SOL je $ 26.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STSOL je 106.16K, s ukupnom količinom od 106156.16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.12M.