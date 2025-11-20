Libra Incentix Cijena danas

Trenutačna cijena Libra Incentix (LIXX) danas je --, s promjenom od 2.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIXX u USD je -- po LIXX.

Libra Incentix trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,218,167, s količinom u optjecaju od 6.70B LIXX. Tijekom posljednja 24 sata, LIXX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00473475, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, LIXX se kretao -0.00% u posljednjem satu i -2.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Libra Incentix (LIXX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Količina u optjecaju 6.70B 6.70B 6.70B Ukupna količina 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

