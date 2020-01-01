LibertAI (LTAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LibertAI (LTAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LibertAI (LTAI) Informacije LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. Službena web stranica: https://LibertAI.io/ Bijela knjiga: https://libertai.io/Litepaper_0624_v2.pdf

LibertAI (LTAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LibertAI (LTAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Ukupna količina: $ 24.64M $ 24.64M $ 24.64M Količina u optjecaju: $ 16.85M $ 16.85M $ 16.85M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M Povijesni maksimum: $ 0.807171 $ 0.807171 $ 0.807171 Povijesni minimum: $ 0.081456 $ 0.081456 $ 0.081456 Trenutna cijena: $ 0.164426 $ 0.164426 $ 0.164426 Saznajte više o cijeni LibertAI (LTAI)

LibertAI (LTAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LibertAI (LTAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LTAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LTAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LTAI tokena, istražite LTAI cijenu tokena uživo!

LTAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LTAI? Naša LTAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

