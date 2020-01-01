LibertAI (LTAI) Tokenomika

LibertAI (LTAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u LibertAI (LTAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

LibertAI (LTAI) Informacije

LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. 

Službena web stranica:
https://LibertAI.io/
Bijela knjiga:
https://libertai.io/Litepaper_0624_v2.pdf

LibertAI (LTAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LibertAI (LTAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M
Ukupna količina:
$ 24.64M
$ 24.64M$ 24.64M
Količina u optjecaju:
$ 16.85M
$ 16.85M$ 16.85M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.05M
$ 4.05M$ 4.05M
Povijesni maksimum:
$ 0.807171
$ 0.807171$ 0.807171
Povijesni minimum:
$ 0.081456
$ 0.081456$ 0.081456
Trenutna cijena:
$ 0.164426
$ 0.164426$ 0.164426

LibertAI (LTAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike LibertAI (LTAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LTAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LTAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LTAI tokena, istražite LTAI cijenu tokena uživo!

LTAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LTAI? Naša LTAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.