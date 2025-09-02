LibertAI (LTAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.807171$ 0.807171 $ 0.807171 Najniža cijena $ 0.081456$ 0.081456 $ 0.081456 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -8.73% Promjena cijene (7D) -8.73%

LibertAI (LTAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.190943. Tijekom protekla 24 sata, LTAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LTAI je $ 0.807171, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.081456.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LTAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LibertAI (LTAI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Količina u optjecaju 16.84M 16.84M 16.84M Ukupna količina 24,582,169.45931954 24,582,169.45931954 24,582,169.45931954

Trenutačna tržišna kapitalizacija LibertAI je $ 3.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LTAI je 16.84M, s ukupnom količinom od 24582169.45931954. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.69M.