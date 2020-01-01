LGCY Network (LGCY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LGCY Network (LGCY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LGCY Network (LGCY) Informacije LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power. Službena web stranica: https://lgcy.network/ Kupi LGCY odmah!

LGCY Network (LGCY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LGCY Network (LGCY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.41K $ 10.41K $ 10.41K Ukupna količina: $ 25.27B $ 25.27B $ 25.27B Količina u optjecaju: $ 12.31B $ 12.31B $ 12.31B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.39K $ 21.39K $ 21.39K Povijesni maksimum: $ 0.02085432 $ 0.02085432 $ 0.02085432 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni LGCY Network (LGCY)

LGCY Network (LGCY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LGCY Network (LGCY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LGCY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LGCY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LGCY tokena, istražite LGCY cijenu tokena uživo!

LGCY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LGCY? Naša LGCY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LGCY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!