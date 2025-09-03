LGCY Network (LGCY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02085432$ 0.02085432 $ 0.02085432 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.32% Promjena cijene (1D) -4.15% Promjena cijene (7D) -17.45% Promjena cijene (7D) -17.45%

LGCY Network (LGCY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LGCYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LGCY je $ 0.02085432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LGCY se promijenio za -1.32% u posljednjih sat vremena, -4.15% u posljednjih 24 sata i -17.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LGCY Network (LGCY)

Tržišna kapitalizacija $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.32K$ 21.32K $ 21.32K Količina u optjecaju 12.31B 12.31B 12.31B Ukupna količina 25,269,364,660.056137 25,269,364,660.056137 25,269,364,660.056137

Trenutačna tržišna kapitalizacija LGCY Network je $ 10.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LGCY je 12.31B, s ukupnom količinom od 25269364660.056137. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.32K.