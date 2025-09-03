Više o LGCY

LGCY Network Cijena (LGCY)

1 LGCY u USD cijena uživo:

-4.10%1D
Grafikon aktualnih cijena LGCY Network (LGCY)
LGCY Network (LGCY) Informacije o cijeni (USD)

LGCY Network (LGCY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LGCYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LGCY je $ 0.02085432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LGCY se promijenio za -1.32% u posljednjih sat vremena, -4.15% u posljednjih 24 sata i -17.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

$ 10.38K
$ 10.38K$ 10.38K

$ 21.32K
$ 21.32K$ 21.32K

12.31B
12.31B 12.31B

25,269,364,660.056137
25,269,364,660.056137 25,269,364,660.056137

Trenutačna tržišna kapitalizacija LGCY Network je $ 10.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LGCY je 12.31B, s ukupnom količinom od 25269364660.056137. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.32K.

LGCY Network (LGCY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LGCY Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LGCY Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LGCY Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LGCY Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.15%
30 dana$ 0-9.16%
60 dana$ 0-20.55%
90 dana$ 0--

Što je LGCY Network (LGCY)

LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power.

Resurs LGCY Network (LGCY)

LGCY Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LGCY Network (LGCY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LGCY Network (LGCY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LGCY Network.

Provjerite LGCY Network predviđanje cijene sada!

LGCY u lokalnim valutama

LGCY Network (LGCY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LGCY Network (LGCY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LGCY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LGCY Network (LGCY)

Koliko LGCY Network (LGCY) vrijedi danas?
Cijena LGCY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LGCY u USD?
Trenutačna cijena LGCY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LGCY Network?
Tržišna kapitalizacija za LGCY je $ 10.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LGCY?
Količina u optjecaju za LGCY je 12.31B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LGCY?
LGCY je postigao ATH cijenu od 0.02085432 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LGCY?
LGCY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LGCY?
24-satni obujam trgovanja za LGCY je -- USD.
Hoće li LGCY još narasti ove godine?
LGCY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LGCY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
LGCY Network (LGCY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

