Lexicon Cijena (LEXICON)

1 LEXICON u USD cijena uživo:

--
----
+1.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Lexicon (LEXICON)
Lexicon (LEXICON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00881268
$ 0.00881268$ 0.00881268

$ 0
$ 0$ 0

-1.83%

+1.07%

+4.24%

+4.24%

Lexicon (LEXICON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LEXICONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEXICON je $ 0.00881268, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEXICON se promijenio za -1.83% u posljednjih sat vremena, +1.07% u posljednjih 24 sata i +4.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lexicon (LEXICON)

$ 80.45K
$ 80.45K$ 80.45K

--
----

$ 80.45K
$ 80.45K$ 80.45K

999.66M
999.66M 999.66M

999,661,503.401787
999,661,503.401787 999,661,503.401787

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lexicon je $ 80.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEXICON je 999.66M, s ukupnom količinom od 999661503.401787. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.45K.

Lexicon (LEXICON) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lexicon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lexicon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lexicon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lexicon u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.07%
30 dana$ 0+1.41%
60 dana$ 0+2.59%
90 dana$ 0--

Što je Lexicon (LEXICON)

Lexicon is a DeFAI token that includes an AI agent framework. The project also has its own products, each meant to help people manage digital assets in simpler ways. The AI agent looks at market data, finds possible risks, and gives suggestions to make the system work better. It doesn’t remove human control, but offers real-time advice and support. The framework is built to be clear and secure. The team checks the code through audits and regular updates, aiming to catch problems early. They encourage community members—developers, researchers, and token holders—to give feedback, suggest upgrades, and build new tools. By mixing AI with DeFi, Lexicon wants to keep up with changes in the market and give users a more direct, helpful approach to handling their assets.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Lexicon (LEXICON)

Lexicon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lexicon (LEXICON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lexicon (LEXICON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lexicon.

Provjerite Lexicon predviđanje cijene sada!

LEXICON u lokalnim valutama

Lexicon (LEXICON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lexicon (LEXICON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LEXICON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lexicon (LEXICON)

Koliko Lexicon (LEXICON) vrijedi danas?
Cijena LEXICON uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LEXICON u USD?
Trenutačna cijena LEXICON u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lexicon?
Tržišna kapitalizacija za LEXICON je $ 80.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LEXICON?
Količina u optjecaju za LEXICON je 999.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LEXICON?
LEXICON je postigao ATH cijenu od 0.00881268 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LEXICON?
LEXICON je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LEXICON?
24-satni obujam trgovanja za LEXICON je -- USD.
Hoće li LEXICON još narasti ove godine?
LEXICON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LEXICON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Lexicon (LEXICON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.