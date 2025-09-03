Lexicon (LEXICON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00881268$ 0.00881268 $ 0.00881268 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.83% Promjena cijene (1D) +1.07% Promjena cijene (7D) +4.24% Promjena cijene (7D) +4.24%

Lexicon (LEXICON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LEXICONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEXICON je $ 0.00881268, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEXICON se promijenio za -1.83% u posljednjih sat vremena, +1.07% u posljednjih 24 sata i +4.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lexicon (LEXICON)

Tržišna kapitalizacija $ 80.45K$ 80.45K $ 80.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.45K$ 80.45K $ 80.45K Količina u optjecaju 999.66M 999.66M 999.66M Ukupna količina 999,661,503.401787 999,661,503.401787 999,661,503.401787

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lexicon je $ 80.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEXICON je 999.66M, s ukupnom količinom od 999661503.401787. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.45K.