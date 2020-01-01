Leverj Gluon (L2) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Leverj Gluon (L2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Leverj Gluon (L2) Informacije Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world. Službena web stranica: https://www.leverj.io/ Kupi L2 odmah!

Leverj Gluon (L2) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Leverj Gluon (L2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 242.19K $ 242.19K $ 242.19K Ukupna količina: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M Količina u optjecaju: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 242.19K $ 242.19K $ 242.19K Povijesni maksimum: $ 0.273661 $ 0.273661 $ 0.273661 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00110316 $ 0.00110316 $ 0.00110316 Saznajte više o cijeni Leverj Gluon (L2)

Leverj Gluon (L2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Leverj Gluon (L2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj L2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja L2 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku L2 tokena, istražite L2 cijenu tokena uživo!

