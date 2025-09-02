Leverj Gluon (L2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.273661$ 0.273661 $ 0.273661 Najniža cijena $ 0.00002002$ 0.00002002 $ 0.00002002 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +98.41% Promjena cijene (7D) +98.41%

Leverj Gluon (L2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00110316. Tijekom protekla 24 sata, L2trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena L2 je $ 0.273661, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002002.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, L2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +98.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Leverj Gluon (L2)

Tržišna kapitalizacija $ 242.19K$ 242.19K $ 242.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 242.19K$ 242.19K $ 242.19K Količina u optjecaju 219.54M 219.54M 219.54M Ukupna količina 219,541,111.4408051 219,541,111.4408051 219,541,111.4408051

