Više o L2

L2 Informacije o cijeni

L2 Službena web stranica

L2 Tokenomija

L2 Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Leverj Gluon Logotip

Leverj Gluon Cijena (L2)

Neuvršten

1 L2 u USD cijena uživo:

$0.00110316
$0.00110316$0.00110316
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Leverj Gluon (L2)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:28:21 (UTC+8)

Leverj Gluon (L2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.273661
$ 0.273661$ 0.273661

$ 0.00002002
$ 0.00002002$ 0.00002002

--

--

+98.41%

+98.41%

Leverj Gluon (L2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00110316. Tijekom protekla 24 sata, L2trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena L2 je $ 0.273661, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002002.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, L2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +98.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Leverj Gluon (L2)

$ 242.19K
$ 242.19K$ 242.19K

--
----

$ 242.19K
$ 242.19K$ 242.19K

219.54M
219.54M 219.54M

219,541,111.4408051
219,541,111.4408051 219,541,111.4408051

Trenutačna tržišna kapitalizacija Leverj Gluon je $ 242.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju L2 je 219.54M, s ukupnom količinom od 219541111.4408051. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 242.19K.

Leverj Gluon (L2) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Leverj Gluon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Leverj Gluon u USD iznosila je $ +0.0002377113.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Leverj Gluon u USD iznosila je $ +0.0000278540.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Leverj Gluon u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0002377113+21.55%
60 dana$ +0.0000278540+2.52%
90 dana$ 0--

Što je Leverj Gluon (L2)

Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Leverj Gluon (L2)

Službena web-stranica

Leverj Gluon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Leverj Gluon (L2) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Leverj Gluon (L2) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Leverj Gluon.

Provjerite Leverj Gluon predviđanje cijene sada!

L2 u lokalnim valutama

Leverj Gluon (L2) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Leverj Gluon (L2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o L2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Leverj Gluon (L2)

Koliko Leverj Gluon (L2) vrijedi danas?
Cijena L2 uživo u USD je 0.00110316 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena L2 u USD?
Trenutačna cijena L2 u USD je $ 0.00110316. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Leverj Gluon?
Tržišna kapitalizacija za L2 je $ 242.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za L2?
Količina u optjecaju za L2 je 219.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za L2?
L2 je postigao ATH cijenu od 0.273661 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za L2?
L2 je vidio ATL cijenu od 0.00002002 USD.
Koliki je obujam trgovanja za L2?
24-satni obujam trgovanja za L2 je -- USD.
Hoće li L2 još narasti ove godine?
L2 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte L2 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:28:21 (UTC+8)

Leverj Gluon (L2) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.