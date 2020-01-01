Let that sink in (SINK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Let that sink in (SINK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Let that sink in (SINK) Informacije The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It’s a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that’s building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem. Službena web stranica: https://sinktoken.com/ Kupi SINK odmah!

Let that sink in (SINK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Let that sink in (SINK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 56.74K $ 56.74K $ 56.74K Ukupna količina: $ 799.64M $ 799.64M $ 799.64M Količina u optjecaju: $ 799.64M $ 799.64M $ 799.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 56.74K $ 56.74K $ 56.74K Povijesni maksimum: $ 0.00507815 $ 0.00507815 $ 0.00507815 Povijesni minimum: $ 0.00005459 $ 0.00005459 $ 0.00005459 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Let that sink in (SINK)

Let that sink in (SINK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Let that sink in (SINK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SINK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SINK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SINK tokena, istražite SINK cijenu tokena uživo!

